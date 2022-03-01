Квартири стають доступнішими: українські забудовники призупиняють обов'язкові платежі при купівлі житла

Найбільші українські девелоперські компанії KAN Development, Stolitsa Group та Saga Development вирішили призупинити вимоги щодо всіх поточних платежів, пов'язаних з оплатою придбаного житла.

Як повідомляє Економічна правда, KAN Development повідомила про призупинення вимог щодо платежів та зняття пені та штрафів на три місяці, девелоперська компанія Stolitsa Group оголосила про можливість призупинення виплат за розстроченням на покупку житла, а SAGA Development вирішила призупинити платежі за придбані квартири та скасувати штраф пені у цей період.

Нагадаємо, раніше рішення про підтримку українців під час дії воєнного стану ухвалили найбільші українські банки .

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