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Загарбники завдали удару по Київській телевежі: українців попередили про можливе відключення частини каналів

17:42 1 березня 2022
Обстріл телевежі у Києві

Київ зазнав чергового удару ЗС РФ — ворожа ракета поцілила у столичну телевежу.

У МВС України повідомили про потрапляння в апаратну мовника, через що якийсь час не працюватимуть деякі канали. «Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки у місці падіння ракети утворився стовп диму. Про постраждалих чи загиблих поки що інформації немає.

 

 

Нагадаємо, що напередодні Міноборони та СБУ попереджали українців про заплановану інформаційно-психологічну операцію росіян, в рамках якої окупанти глушатимуть зв'язок і сіятимуть паніку через нібито капітуляцію чинної влади. Спецслужби закликають цьому не вірити.

Фото зі сторінки МВС у соціальних мережах

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