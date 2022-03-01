Нехтують нормами міжнародного права: окупанти намагаються за допомоги міцної підступної тактики захопити Запорізьку АЕС

Російські окупанти намагаються захопити найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, проте на заваді стали військовослужбовці Національної гвардії України разом із підрозділами Збройних Сил. Вони продовжують вести бій із російськими окупантами в районі Енергодару.

Як повідомили в МВС України, ворог зосередив біля 90 одиниць військової техніки в районі села Дніпровка, проте відступати наразі підрозділом РФ нікуди, тому вони роблять спроби пройти до Енергодару та зайняти позиції біля найбільшої атомної електростанції у Європі — Запоріжської АЕС.

Там вони сподіваються прикритися з надією, що по ним не буде відкрито вогонь. Наразі передова група у складі 8 бронетранспортерів то 20 одиниць автомобільної техніки РФ висунулась від Дніпровки в сторону Енергодару.

«Проте зустріне жорстку відсіч», — запевнили силовики, назвавши дії окупанта ще одним проявом «підступної тактики російської армії, яка може нехтувати усіма нормами міжнародного гуманітарного права, життям своїх військовослужбовців та мирного населення».

Нагадаємо, раніше російські окупанти захопили контроль над Чорнобильської АЕС, тому нині там існує небезпека радіаціного опромінення.

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