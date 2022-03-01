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Україна

Попри старання мера-зрадника: у Куп'янську люди голими руками кинулися на машину з російськими військовими

17:09 1 березня 2022
Попри старання мера-зрадника: у Куп&#39;янську люди голими руками кинулися на машину з російськими військовими

У Куп'янську на Харківщині, який опинився під контролем російських окупантів, а мер вирішив «здати» місто ворогові, за справу взялися місцеві жителі.

Як свідчить відео, що з'явилося в мережі, вони голими руками зупиняли машину російських військових, яку ті перед цим відібрали у одного з місцевих жителів.

У кадрі чути звуки стрілянини та вибухи димових шашок.

Наразі відомо, що місцеві жителі знову вивісили на мерії прапор України, знявши звідти триколор.

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Попри старання мера-зрадника: у Куп&#39;янську люди голими руками кинулися на машину з російськими військовими

Попри старання мера-зрадника: у Куп'янську люди голими руками кинулися на машину з російськими військовими

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