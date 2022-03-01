Російські окупанти шоковані: Україна збільшує поставки «Байракторів»

Україна веде переговори з Туреччиною щодо збільшення поставок безпілотників Bayraktar, які чудово зарекомендували себе у боротьбі з російською армією, яка порушила український кордон 24 лютого.

Як пише турецьке видання Tele1, про контакти з Туреччиною заявив Надзвичайний та Повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

«У нас немає власного ударного дрону, ми намагаємося створити тип, який називається безпілотником-камікадзе. До речі, ми використовуємо розвідувальні дрони різних країн. Ми знаходимося в контакті з Туреччиною щодо додаткових ударних дронів», — сказав він.

За словами Вадима Пристайка, Туреччина постачає Україні ці ударні безпілотники. А українські оператори проходять відповідне навчання.

Нагадаємо, що екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами супротивника.

Фото Tele1

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