У Державно-технічному центрі з питань ядерної та радіаційної безпеки заявили, що об'єкти, захоплені в Чорнобильській зоні російськими військовослужбовцями, мають захист від низки загроз, а ось пил, який підняла важка техніка окупантів, найбільше позначається саме на їхньому здоров'ї.

«Нове сховище відпрацьованого ядерного палива відповідає вимогам міцності щодо збереження цілісності при падінні літака та повітряній ударній хвилі, також витримує смерчі та удари жорстких об'єктів, що рухаються зі смерчем, аналогічних ударам снарядів до 200 мм. Важливо, що СВЯП-2 сконструйований таким чином, що температурна дія зовнішніх пожеж на нього неможлива. Навіть у тяжкому випадку, якщо захисні бар'єри будуть пробиті, радіаційні наслідки такої аварії не поширяться за межі зони відчуження», — зазначили у Центрі.

Проте сама територія є небезпечним місцем, де довго вибудовували систему безпеки.

«Абсурдність ситуації додає те, що „прибульці“, схоже, не усвідомлюють, що самі є тією критичною групою, яка найбільше опромінюється. Піднявши важкою технікою шар забрудненого грунту та пилу, пройшовши маршрутами, забороненими для пересування, вони спричинили погіршення радіаційної обстановки в зоні відчуження, що й було зафіксовано постами автоматизованої системи радіаційного контролю та передано до системи до того, як було пошкоджено інтернет-кабель», — зазначили у Центрі та додали, що сумарну активність у зоні відчуження змінено не було, а радіаційні наслідки збурення залишилися у межах її території, за винятком радіоактивного забруднення, винесеного на військовій техніці.

Експерти впевнені, що загарбники відчувають значне зовнішнє та внутрішнє опромінення, яке може проявитися у формі онкозахворювань: «Невігластво та нерозуміння небезпек, нехтування правилами, угодами та конвенціями часто призводять до прикрого самогубства».

Нагадаємо, що до того, як зв'язок перервався, датчики в Чорнобильській зоні фіксували перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень.

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