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Україна

Що робити, якщо окупанти відібрали мобільний телефон або Sim-карту: у Мінцифри дали важливу пораду

16:47 1 березня 2022
Боєць ЗСУ

Останнім часом все частіше з'являються повідомлення, що окупанти намагаються відібрати у місцевих жителів мобільні телефони.

Про те, що потрібно робити у такому випадку, розповіли в Міністерстві цифрової трансформації (Мінцифри).

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Насамперед потрібно повідомити про те, що сталося своєму мобільному оператору в контактному центрі:

  • Vodafone — 111
  • Київстар — 466
  • lifecell — 5433

Тоді номери будуть заблоковані та окупанти не зможуть ними скористатися.

Нагадаємо, раніше українцям роз'яснили, що робити у випадку, якщо зникне мобільний зв'язок.

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