Що робити, якщо окупанти відібрали мобільний телефон або Sim-карту: у Мінцифри дали важливу пораду

Останнім часом все частіше з'являються повідомлення, що окупанти намагаються відібрати у місцевих жителів мобільні телефони.

Про те, що потрібно робити у такому випадку, розповіли в Міністерстві цифрової трансформації (Мінцифри).

Насамперед потрібно повідомити про те, що сталося своєму мобільному оператору в контактному центрі:

Vodafone — 111

Київстар — 466

lifecell — 5433

Тоді номери будуть заблоковані та окупанти не зможуть ними скористатися.

Нагадаємо, раніше українцям роз'яснили, що робити у випадку, якщо зникне мобільний зв'язок.

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter