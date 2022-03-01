Що робити, якщо окупанти відібрали мобільний телефон або Sim-карту: у Мінцифри дали важливу пораду
Останнім часом все частіше з'являються повідомлення, що окупанти намагаються відібрати у місцевих жителів мобільні телефони.
Про те, що потрібно робити у такому випадку, розповіли в Міністерстві цифрової трансформації (Мінцифри).
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Насамперед потрібно повідомити про те, що сталося своєму мобільному оператору в контактному центрі:
- Vodafone — 111
- Київстар — 466
- lifecell — 5433
Тоді номери будуть заблоковані та окупанти не зможуть ними скористатися.
Нагадаємо, раніше українцям роз'яснили, що робити у випадку, якщо зникне мобільний зв'язок.141
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