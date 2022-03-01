У Зеленського закликають українців розплачуватись карткою, а не готівкою: чому це важливо зараз
Офіс президента закликав українців розраховуватися за покупки у магазинах та на АЗС за допомогою платіжних карток. Причина — мінімізація ризиків для інкасаторів. Про це у соцмережі повідомив заступник голови Офісу Ростислав Шурма.
«Знизь ризики для себе, магазинів та інкасаторів. Зроби свій внесок у перемогу. Плати карткою», — закликав він.
За його словами, з торговельними мережами також досягнуто домовленості про те, що вони не лише прийматимуть картки, а й видаватимуть з них готівку.
Нагадаємо, першого ж дня з початку вторгнення російської воєнщини в Україну Нацбанк запровадив обмеження на операції з готівкою та зафіксував курс гривні.590
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