У Зеленського закликають українців розплачуватись карткою, а не готівкою: чому це важливо зараз

Офіс президента закликав українців розраховуватися за покупки у магазинах та на АЗС за допомогою платіжних карток. Причина — мінімізація ризиків для інкасаторів. Про це у соцмережі повідомив заступник голови Офісу Ростислав Шурма.

«Знизь ризики для себе, магазинів та інкасаторів. Зроби свій внесок у перемогу. Плати карткою», — закликав він.

За його словами, з торговельними мережами також досягнуто домовленості про те, що вони не лише прийматимуть картки, а й видаватимуть з них готівку.

Нагадаємо, першого ж дня з початку вторгнення російської воєнщини в Україну Нацбанк запровадив обмеження на операції з готівкою та зафіксував курс гривні.

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