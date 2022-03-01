У Харкові збили ворожий літак, який підло скидав бомби на житлові райони міста

У небі над Харковом, який вже котрий день зазнає масованих ударів, був збитий російський літак, який скидав бомби на місто.

Про це повідомляє «Суспільне. Харків» з посиланням на попередню інформацію керівниці адміністрації Новобаварського району Тетяни Цибульник.

За її словами, літак упав у районі ринку «Лоск». За деякими даними, саме з цього літака було скинуто бомбу, яка потрапила до житлового будинку на Новобаварському проспекті. Наразі там продовжують розбирати завали. На даний момент відомо про 8 загиблих та 8 травмованих.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляв, що по центру Харкова противник завдав ударів ракетами класу «Калібр» .

Фото «Труха. Харків»

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