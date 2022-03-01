29.21 / 31.30 32.91 / 35.34
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Відбувся перший обмін полоненими у Сумській області

16:11 1 березня 2022
Обмін

На Сумщині відбувся перший обмін полоненими — на одного офіцера російської військової поліції обміняли п'ятьох бійців територіальної оборони.

Їхні імена у соцмережі назвав голова Сумської обласної адміністрації Дмитро Живицький:

Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, м. Тростянець.

Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, м. Ворожба Білопільського району.

Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.

Фролков Андрій В'ячеславович, 1964 року народження, Суми.

Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.

Нагадаємо, згідно з офіційними даними Міністерства оборони України, станом на ранок 1 березня українські військові захопили в полон 200 озброєних окупантів. Також країна-агресор втратила в нас 5710 осіб особового складу.

1065

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

СВЯП-2

Потрапили у справжнє пекло: загарбники Путіна на Чорнобильській АЕС зазнають сильного опромінення

Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Трітенко

Ткач, Сеітаблаєв, Сенцов, Федінчик: хто з українських зірок вступив до лав ЗСУ та тероборони

Обмін

Відбувся перший обмін полоненими у Сумській області

У Зеленського закликають українців розплачуватись карткою, а не готівкою: чому це важливо зараз

У Зеленського закликають українців розплачуватись карткою, а не готівкою: чому це важливо зараз

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.