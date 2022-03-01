Відбувся перший обмін полоненими у Сумській області

На Сумщині відбувся перший обмін полоненими — на одного офіцера російської військової поліції обміняли п'ятьох бійців територіальної оборони.

Їхні імена у соцмережі назвав голова Сумської обласної адміністрації Дмитро Живицький:

Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, м. Тростянець.

Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, м. Ворожба Білопільського району.

Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.

Фролков Андрій В'ячеславович, 1964 року народження, Суми.

Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.

Нагадаємо, згідно з офіційними даними Міністерства оборони України, станом на ранок 1 березня українські військові захопили в полон 200 озброєних окупантів. Також країна-агресор втратила в нас 5710 осіб особового складу.

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