Не шкодують навіть найменших: у Сєвєродонецьку окупанти жорстоко обстріляли обласний будинок дитини «Малятко»

У Сєвєродонецьку російські військові обстріляли обласний будинок дитини. Це сталося 1 березня вранці, повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, жертв серед дітей та персоналу вдалося уникнути, оскільки їх евакуювали раніше до Львова.

Також під обстрілом опинився дитячий майданчик.

А 28 лютого під час обстрілів мирних кварталів одна людина загинула, є поранені.

«Житлові квартали Сєверодонецька були обстріляні російськими військами. 1 людина загинула, кілька поранених. Зруйновано кілька квартир. Обстріл зараз триває», — констатував Гайдай.

Нагадаємо, напередодні російські загарбники обстріляли і пологовий будинок під Києвом — у селі Бузова. Усього ж, за даними МОЗ, лише за перші чотири дні вторгнення російських військ в Україну загинуло 16 дітей.

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