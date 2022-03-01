29.21 / 31.30 32.91 / 35.34
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Не шкодують навіть найменших: у Сєвєродонецьку окупанти жорстоко обстріляли обласний будинок дитини «Малятко»

15:50 1 березня 2022
Не шкодують навіть найменших: у Сєвєродонецьку окупанти жорстоко обстріляли обласний будинок дитини «Малятко»

У Сєвєродонецьку російські військові обстріляли обласний будинок дитини. Це сталося 1 березня вранці, повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, жертв серед дітей та персоналу вдалося уникнути, оскільки їх евакуювали раніше до Львова.

Також під обстрілом опинився дитячий майданчик.

А 28 лютого під час обстрілів мирних кварталів одна людина загинула, є поранені.

«Житлові квартали Сєверодонецька були обстріляні російськими військами. 1 людина загинула, кілька поранених. Зруйновано кілька квартир. Обстріл зараз триває», — констатував Гайдай.

Нагадаємо, напередодні російські загарбники обстріляли і пологовий будинок під Києвом — у селі Бузова. Усього ж, за даними МОЗ, лише за перші чотири дні вторгнення російських військ в Україну загинуло 16 дітей.

684

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

СВЯП-2

Потрапили у справжнє пекло: загарбники Путіна на Чорнобильській АЕС зазнають сильного опромінення

Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Трітенко

Ткач, Сеітаблаєв, Сенцов, Федінчик: хто з українських зірок вступив до лав ЗСУ та тероборони

У Зеленського закликають українців розплачуватись карткою, а не готівкою: чому це важливо зараз

У Зеленського закликають українців розплачуватись карткою, а не готівкою: чому це важливо зараз

Обмін

Відбувся перший обмін полоненими у Сумській області

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.