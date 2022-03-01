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У Київській області продовжили комендантську годину: коли вона діятиме

15:29 1 березня 2022
У Київській області продовжили комендантську годину: коли вона діятиме

На всій території Київської області з 1 по 2 березня діятиме комендантська година, — з 20:00 до 7:00. Про це повідомив голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба.

Він закликав мешканців регіону не виходити на вулиці та інші громадські місця, а якщо це все-таки необхідно, то тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи.

«Ми продовжуємо обороняти Київщину. На деяких напрямках йдуть важкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний в першу чергу задля безпеки мешканців регіону», — написав очільник Київщини в мережі.

Відзначимо, що міська влада може встановити й інший режим комендантської години — як це зробили у Броварах, на які напередодні було здійснено руйнівний ворожий авіаналіт.

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