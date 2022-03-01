29.21 / 31.30 32.91 / 35.34
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Росія збирається глушити в українських містах зв'язок і робити масове вкидання фейків

14:47 1 березня 2022
мобільний інтернет

Російсько-українська війна на кібер-фронті продовжується. Сьогодні офіційні органи влади попереджають про можливе відключення ворогом мобільного зв'язку та інтернету для подальшого розповсюдження фейкових новин.

Так, міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook заявив про те, що готується масштабна інформаційно-психологічна операція, щоб зламати опір української та української армії.

«Спочатку вони планують влаштувати перебої зв'язку.
Після цього будуть масовані вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилося на капітуляцію.
На „підтвердження“ цього фейку поширюватимуться начебто підписані „документи“, а також змонтовані фейкові відеоролики.
ЦЕ БРЕХНЯ. Чи не дочекаються!
Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога!
Попередьте усіх, кого зможете»

Цю інформацію підтвердили в СБУ та в Центрі протидії дезінформації РНБО .

Крім того, в Центр РНБО розповіли про те, що ворог готує психологічні атаки на найнезахищеніші верстви населення, зокрема людей похилого віку. Вони назвали це «інформаційним тероризмом» і закликали не брати трубку з незнайомого номера.

Нагадаємо, що після потужних економічних санкцій щодо агресора аж до відключення від SWIFT, російські мільярдери виступили проти війни з Україною .

673

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

СВЯП-2

Потрапили у справжнє пекло: загарбники Путіна на Чорнобильській АЕС зазнають сильного опромінення

Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Трітенко

Ткач, Сеітаблаєв, Сенцов, Федінчик: хто з українських зірок вступив до лав ЗСУ та тероборони

Обмін

Відбувся перший обмін полоненими у Сумській області

У Зеленського закликають українців розплачуватись карткою, а не готівкою: чому це важливо зараз

У Зеленського закликають українців розплачуватись карткою, а не готівкою: чому це важливо зараз

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.