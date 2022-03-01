Росія збирається глушити в українських містах зв'язок і робити масове вкидання фейків
Російсько-українська війна на кібер-фронті продовжується. Сьогодні офіційні органи влади попереджають про можливе відключення ворогом мобільного зв'язку та інтернету для подальшого розповсюдження фейкових новин.
Так, міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook заявив про те, що готується масштабна інформаційно-психологічна операція, щоб зламати опір української та української армії.
Цю інформацію підтвердили в СБУ та в Центрі протидії дезінформації РНБО .
Крім того, в Центр РНБО розповіли про те, що ворог готує психологічні атаки на найнезахищеніші верстви населення, зокрема людей похилого віку. Вони назвали це «інформаційним тероризмом» і закликали не брати трубку з незнайомого номера.
Нагадаємо, що після потужних економічних санкцій щодо агресора аж до відключення від SWIFT, російські мільярдери виступили проти війни з Україною .673
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter