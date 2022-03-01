Росія збирається глушити в українських містах зв'язок і робити масове вкидання фейків

Російсько-українська війна на кібер-фронті продовжується. Сьогодні офіційні органи влади попереджають про можливе відключення ворогом мобільного зв'язку та інтернету для подальшого розповсюдження фейкових новин.

Так, міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook заявив про те, що готується масштабна інформаційно-психологічна операція, щоб зламати опір української та української армії.

«Спочатку вони планують влаштувати перебої зв'язку.

Після цього будуть масовані вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилося на капітуляцію.

На „підтвердження“ цього фейку поширюватимуться начебто підписані „документи“, а також змонтовані фейкові відеоролики.

ЦЕ БРЕХНЯ. Чи не дочекаються!

Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога!

Попередьте усіх, кого зможете»

Цю інформацію підтвердили в СБУ та в Центрі протидії дезінформації РНБО .

Крім того, в Центр РНБО розповіли про те, що ворог готує психологічні атаки на найнезахищеніші верстви населення, зокрема людей похилого віку. Вони назвали це «інформаційним тероризмом» і закликали не брати трубку з незнайомого номера.

Нагадаємо, що після потужних економічних санкцій щодо агресора аж до відключення від SWIFT, російські мільярдери виступили проти війни з Україною .

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