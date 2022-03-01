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Україна

Під час виступу Зеленського у Європарламенті путінські окупанти скинули бомбу на Харків

14:04 1 березня 2022
Бомбордування Харкова

У мережу виклали відео, зняте в Харкові, який сьогодні зазнав удару ракетами класу «Калібр», із ще одним злочином путінських військових.

Як стверджує харківський ресурс «Труха», винищувач скинув бомбу на корпус Харківського заводу підйомно-транспортного обладнання.

Також спалахнула одна з квартир сусіднього будинку.

У цей самий момент президент України Володимир Зеленський виступав у Європарламенті, розповідаючи про військові злочини та злочини проти людства Росії в Україні.

Фото — скріншот

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