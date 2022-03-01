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Україна

Як п’ять кіло яловичини: стало відомо, яку компенсацію РФ виплатить сім’ям загиблих

13:55 1 березня 2022
вбитий росіянин

Про те, яку компенсацію російська держава заплатить родинам загиблих на війні, яку розв'язав Путін, написав на своїй сторінці у Facebook колишній нардеп Андрій Лозовий: «РФ вже визнає своїх загиблих і заплатить родині кожного 11 тисяч рублів. Це по нинішньому курсу 55 доларів».

«Це п'ять кило яловичини», — коментують люди (зараз ціна м'яса на ринках країни-агресора — 230−400 рублів за килограм).

«В принципі, забагато, с… ка, дають».

«Добре цінять своїх дітей».

«Ну, вони хотіли заробити. От і заробили».

«Вони вже розуміють, скільки їх буде. Тому більш не можуть платити».

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Україні з’явився «новий дорожній знак» — «перекреслена голова Путіна».

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