Президент Володимир Зеленський виступив із промовою перед депутатами Європарламенту. Раніше глава держави підписав лист-заявку України на вступ до ЄС, і цьому було присвячено основну частину виступу.

У своїй промові Зеленський згадав про ракетний удар з боку Росії по Харкову вранці 1 березня і подякував Європі за підтримку. «Радий, що ми об'єдналися, але шкода, що такою високою ціною», — заявив він.

Окремо Зеленський звернувся до президента Росії. «16 дітей учора загинули. І знову Путін скаже, що проводить спецоперацію та б'є по військовим цілям. На яких військових заводах працювали ці діти? 16 дітей ти вбив», — заявив український президент.

Президент України закликав Європу підтримати Україну у її прагненні до ЄС. «Тепер уже Європа має зробити вибір — Україну… З нами Європейський Союз точно буде міцнішим. Без ЄС Україна буде самотньою. Ми довели свою силу. Доведіть, що ви разом із нами. Доведіть, що ви — європейці. Тоді життя переможе смерть, а світло — темряву», — підсумував Зеленський.

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