У Києві призначено голову військової адміністрації міста: хто такий генерал Жирнов

Президент Володимир Зеленський, який у своєму зверненні до українців назвав Росію країною-терористом, призначив головою Київської міської військової адміністрації генерала Миколу Жирнова.

«Оборона столиці — понад усе. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового. Щоб гарантувати оборону міста, блокувати ворожі підступи у столиці, щоб у киян було все необхідне» , — цитує Зеленського «Українська правда».

Микола Жирнов служив командувачем Сил підтримки. На високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій Збройних сил України у 14−15 роках. Наразі у РНБО — державний експерт Служби військової безпеки.

Мер Києва Віталій Кличко залишається міським головою зі своєю сферою відповідальності. «Тепер буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця у столиці» , — сказав Зеленський.

Микола Жирнов — генерал-майор ЗСУ. 27 листопада 2014 року за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський підписав лист-заявку європейським лідерам із закликом прийняти Україну до Європейського Союзу.

Фото Арміяінформ

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