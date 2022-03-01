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Окупанти завдали удару по пологовому будинку під Києвом, коли там були пацієнти: фото та відео

13:27 1 березня 2022
пологовий будинок

Удар російським снарядом по пологовому будинку в селі Бузова під Києвом було завдано в той момент, коли медустанова приймала пацієнток. У пологовому будинку були і жінки в очікуванні пологів, і мами з новонародженими. Після обстрілу персонал, жінок та малюків евакуювали.

Пологовий будинок тимчасово закритий. Співзасновник медичного центру Віталій Гирін показав у Facebook наслідки обстрілу. Снаряди пробили стіни будівлі. «Ушкодження великі, але будівля стоїть», — коротко охарактеризував те, що сталося, керівник медичного центру.

Нагадаємо, з початку агресії 24 лютого Росія завдала по Україні 56 ракетних ударів та випустила 113 ракет.

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