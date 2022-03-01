По площі Свободи у Харкові, який зазнав потужного обстрілу вранці у вівторок, 1 березня, було завдано удару крилатою ракетою класу «Калібр».

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, за 5−7 хвилин приїхали рятувальники, і одразу в будівлю ОДА прилетіла ще одна ракета цього ж класу.

Посилаючись на дані облдержадміністрації, він додав: «Третина будівлі ХОДА обрушилася. Станом на зараз, загиблих вже 10. Поранених більше 35. Розбір завалів триває і жертв і поранених буде ще більше». Антон Геращенко звернувся до російських інженерів-конструкторів, спитавши: «Що ви відчуваєте зараз, бачачи, як ваша зброя вбиває мирних українців».

Він також розповів, що рятувальники та волонтери врятували з-під завалів близько десяти людей. Наразі тривають роботи з розчищення завалів. Було повністю зруйновано сходову клітку та частково коридори на всіх поверхах.

Нагадаємо, що напередодні ЗС РФ влаштували потужний обстріл житлових районів Харкова з «Градів» та іншого важкого озброєння.

Фото зі сторінки Антона Геращенка у соцмережах

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