29.21 / 31.30 32.92 / 35.19
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Жертвами ракетного удару по центру Харкова стали щонайменше 10 людей, понад 30 поранено, — обладміністрація

13:08 1 березня 2022
Зруйнована будівля Харківської ОДА

По площі Свободи у Харкові, який зазнав потужного обстрілу вранці у вівторок, 1 березня, було завдано удару крилатою ракетою класу «Калібр».

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, за 5−7 хвилин приїхали рятувальники, і одразу в будівлю ОДА прилетіла ще одна ракета цього ж класу.

Посилаючись на дані облдержадміністрації, він додав: «Третина будівлі ХОДА обрушилася. Станом на зараз, загиблих вже 10. Поранених більше 35. Розбір завалів триває і жертв і поранених буде ще більше». Антон Геращенко звернувся до російських інженерів-конструкторів, спитавши: «Що ви відчуваєте зараз, бачачи, як ваша зброя вбиває мирних українців».

Він також розповів, що рятувальники та волонтери врятували з-під завалів близько десяти людей. Наразі тривають роботи з розчищення завалів. Було повністю зруйновано сходову клітку та частково коридори на всіх поверхах.

Нагадаємо, що напередодні ЗС РФ влаштували потужний обстріл житлових районів Харкова з «Градів» та іншого важкого озброєння.

Фото зі сторінки Антона Геращенка у соцмережах

355

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Трітенко

Ткач, Сеітаблаєв, Сенцов, Федінчик: хто з українських зірок вступив до лав ЗСУ та тероборони

Олександр Оксанченко

Відволікав на себе ворожу авіацію: у бою загинув найкращий військовий льотчик України Олександр Оксанченко

згорілий танк

«Тіла не везуть до РФ, бо бояться шокувати кількістю похорон», — матір вбитого в Україні кадирівця

Мобільний зв&#39;язок

Жодних капітуляцій не буде: українців попередили про масштабну провокацію, що готується

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.