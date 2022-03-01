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Росія — це держава-терорист: Зеленський відреагував на ракетний удар по Харкову

12:59 1 березня 2022
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Після ракетного удару по площі Свободи у Харкові Росія — це держава-терорист. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до нації.

«Крилату ракету випустили з російського Бєлгорода і влучили у площу Свободи, обличчя нашого Харкова. Це терор проти Харкова, проти України. На площі не було військових цілей, як не було їх у тих житлових районах, куди б'ють з реактивної артилерії. Це державний терор, а Росія — держава-терорист», — заявив президент.

З початку агресії 24 лютого Росія завдала по Україні 56 ракетних ударів та випустила 113 ракет. Територію України російські війська обстрілювали ракетами «Іскандер» та «Калібр». Мішенню для атак, крім Харкова, стали Чернігів, Житомир, Київ та інші міста.

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