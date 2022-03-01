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Україна

Жодних капітуляцій не буде: українців попередили про масштабну провокацію, що готується

12:38 1 березня 2022
Мобільний зв&#39;язок

Українців попередили, що ворог готує інформаційно-психологічну спецоперацію — за даними розвідки, ЗС РФ невдовзі можуть почати глушити мобільний зв'язок та інтернет.

У штабі операції Об'єднаних сил зазначають, що противник хоче використати відсутність оперативних правдивих даних для масової дезінформації населення — інформаційний вакуум росіяни планують заповнювати брехливими повідомленнями про нібито захоплення міст, знищення ЗСУ та капітуляції України.

Про це пише і політолог Юрій Романенко. За його словами, одночасно з такими повідомленнями активно поширюватимуться фейкові «документи про капітуляцію», нібито підписані українським військово-політичним керівництвом, а також запускатимуться відповідні відеоролики.

«Мета — демотивувати армію і народ, зламати опір. Все це — брехня. Жодних капітуляцій, не ведіться самі і попередьте всіх, кого зможете», — додав Романенко.

Проводиться й інша ІПСО, яка спрямована переважно на людей у віці. Так, у Центрі протидії дезінформації при РНБО перерахували номери телефонів, з яких можуть телефонувати українцям, щоб нагнітати паніку.

Ексклюзивний матеріал «Як подолати страхи війни: поради кризового психолога» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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