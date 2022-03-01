Львів слідом за Києвом заборонив продаж алкоголю
У Львові слідом за Києвом та Херсоном з 1 березня повністю заборонено продаж алкогольних напоїв. Про це повідомила мерія міста. Напередодні було оголошено, що алкоголь продаватимуть у суворо обмежений часовий проміжок, але через добу було вирішено запровадити в місті повний сухий закон.
Розпорядження поширюється на магазини та торговельні мережі, а також на заклади громадського харчування.
«Військовий стан не передбачає будь-яких дискусій під час прийняття таких рішень. Усі, хто порушуватиме це розпорядження, відповідатимуть перед законом», — заявив мер Андрій Садовий.
Нагадаємо, приймаючи рішення про «сухий закон» влада міст виправдовувалася військовим станом, а торговельні мережі визнавали, що побоюються мародерства.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»140
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