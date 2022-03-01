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Бунт на кораблі: російський десант відмовився висаджуватися в Одесі

11:34 1 березня 2022
корабель

Російські десантні кораблі мали висадити в Одесі морпіхів-строковиків, але біля одеського берега так і не з'явилися, оскільки екіпаж влаштував бунт. Про це повідомляє «Думська».

Про російську авантюру, що не відбулася в Одесі, журналістам розповіли родичі морських піхотинців 810-ї бригади РФ. Кораблі мали вийти до Лузанівського пляжу під прикриттям реактивної артилерії та авіації. Але морпіхи-строковики влаштували бунт і відмовилися виконувати наказ. Зрештою корабель відійшов від Одеси у відкрите море.

Нагадаємо, раніше Росія намагалася висадити десант у районі Коблево Миколаївської області. Спроба була невдалою, оскільки в бій вступила 28-а бригада ЗСУ, і ворог відступив із втратами.

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Бунт на кораблі: російський десант відмовився висаджуватися в Одесі

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