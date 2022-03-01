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Білоруська армія вторглася в Україну, — ЗМІ

11:34 1 березня 2022
ЗС Білорусі

Білорусь, з території якої по Україні завдавалися удари ракетами, вторглася на нашу територію.

Як повідомляє «Суспільне.Чернігів», про це повідомив представник регіонального управління Сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов. За його інформацією, білоруські військові зайшли на територію Чернігівської області.

Раніше журналіст Айдер Муждабаєв повідомляв, що десантники Білорусі мають намір висадитися у Києві та Житомирі.

А відомий телеведучий, гуморист, учасник «Дизель Шоу» Дмитро Танкович звернувся до своїх земляків-білорусів та закликав їх не воювати проти українців.

Фото Військова справа

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