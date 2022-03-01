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Українцям роздадуть мільйон продуктових наборів: хто їх отримає

10:18 1 березня 2022
продукти

Мінагрополітики готує продуктові набори для роздачі нужденним під час військового стану. Очікується, що на першому етапі знадобиться мільйон пайків, щоб забезпечити маломобільні та найбільш незахищені категорії населення.

Продукти отримають:

  • люди з інвалідністю;
  • самотні люди старшого віку;
  • багатодітні сім'ї;
  • маломобільні люди;
  • підопічні особи установ соціальної сфери

Поширюватимуться набори через обласні соціальні служби. Першу партію продуктів вже відправили до Києва та в міста у зоні бойових дій.

У набори включено такі продукти:

  • крупи;
  • пластівці та готові сухі сніданки;
  • макаронні вироби;
  • консерви м'ясні, м'ясо-рослинні, рослинні;
  • цукор;
  • згущене молоко;
  • олію;
  • печиво фасоване.

Читайте також: Дефіциту продуктів немає: міністр розповів, про що домовилися з торговельними мережами

Фото pixabay.com

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