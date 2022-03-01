Путін втратив в Україні вже майже 6 тисяч солдатів, — дані МО України

У Міноборони уточнили дані про втрати супротивника з 24 лютого, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.

Сумарні орієнтовні втрати противника, за даними МО, з 24 лютого по 1 березня в особовому складі — 5710 осіб, полонених — 200 військовослужбовців.

Знищено та пошкоджено:

літаків — 29 од.,

вертольотів — 29 од.,

танків — 198,

ББМ — 846,

артилерійських систем — 77,

засоби ППО — 7,

РСЗВ — 24,

цистерн з ПММ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3,

катери — 2 одиниці,

автомобільної техніки — 305.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», — додали до Міноборони України.

Раніше командування ВПС ЗСУ повідомляло про п'ять збитих літаків супротивника за минулу добу. Також українські військові збили ракету, розбомбили колони ворожої техніки та знищили дві установки «Бук».

Фото зі сторінки Міноборони України в соціальних мережах

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