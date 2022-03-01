29.21 / 31.30 32.92 / 35.19
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Путін втратив в Україні вже майже 6 тисяч солдатів, — дані МО України

9:51 1 березня 2022
Полонені

У Міноборони уточнили дані про втрати супротивника з 24 лютого, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.

Сумарні орієнтовні втрати противника, за даними МО, з 24 лютого по 1 березня в особовому складі — 5710 осіб, полонених — 200 військовослужбовців.

Знищено та пошкоджено:

  • літаків — 29 од.,
  • вертольотів — 29 од.,
  • танків — 198,
  • ББМ — 846,
  • артилерійських систем — 77,
  • засоби ППО — 7,
  • РСЗВ — 24,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3,
  • катери — 2 одиниці,
  • автомобільної техніки — 305.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», — додали до Міноборони України.

Раніше командування ВПС ЗСУ повідомляло про п'ять збитих літаків супротивника за минулу добу. Також українські військові збили ракету, розбомбили колони ворожої техніки та знищили дві установки «Бук».

Фото зі сторінки Міноборони України в соціальних мережах

903

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

згорілий танк

«Тіла не везуть до РФ, бо бояться шокувати кількістю похорон», — матір вбитого в Україні кадирівця

ЗС Білорусі

Білоруська армія вторглася в Україну, — ЗМІ

корабель

Бунт на кораблі: російський десант відмовився висаджуватися в Одесі

Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Трітенко

Ткач, Сеітаблаєв, Сенцов, Федінчик: хто з українських зірок вступив до лав ЗСУ та тероборони

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.