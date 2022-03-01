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«Херсон — все ще Україна»: мер розповів про ситуацію в оточеному місті

9:39 1 березня 2022
херсон

Місто Херсон не захоплене, а оточене окупаційними військами. Особливо складна ситуація біля Шуменського мікрорайону, де спостерігається скупчення російських військових. Свої сили росіяни зосередили у селищі Куйбишеве (Зимовник). Такі дані наводить Херсонська облдержадміністрація.

«Перший день весни. Херсон — як і раніше Україна, і це перша добра новина цього ранку. З ночі мало що змінилося: місто не обстрілювали, і це друге гарне повідомленння», — розповів мер міста Ігор Колихаєв.

В оточеному місті продовжує працювати транспорт, функціонує інфраструктура з прибирання та вивезення сміття, відкриті магазини та аптеки. З'явилися рахунки для фінансової підтримки обласного центру.

Керівництво області просить херсонців залишатися вдома, а опинившись на вулиці, не наближатися до російських військових. «Не підходьте, не спілкуйтеся з ними. Бачите — йдіть у інший бік!» — радять мешканцям міста.

Такі рекомендації виявилися не зайвими, оскільки з'явилися повідомлення про захоплення ворожими ДРГ заручників із числа цивільних осіб.

Фото архів Колихаєв Ігор/Facebook

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