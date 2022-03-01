«Переходьте на бік України або тікайте»: командир добробату «Крим» Іса Акаєв звернувся до окупантів

Командир добровольчого батальйону «Крим» Іса Акаєв, якому з дружиною та дев'ятьма дітьми довелось покинути окупований Крим і переїхати на Вінниччину, звернувся до російських військовослужбовців та закликав їх тікати з України. Про це повідомляють Сухопутні війська України.

«Брати мої, дорогі, звертаюся до вас і прошу вас: тікайте звідти, залишайте ряди збройних сил Росії. Переходьте на нашу сторону. А хто ще не зміг цього зробити, взагалі йдіть звідси. Ми повинні битися з ними і вбивати всіма дозволеними способами. Всім, хто в рядах цих збройних сил, хочу передати: землі в Україні багато. Всім місця вистачить, всіх похоронимо. Тільки не забудьте насіння у кишені насипати, щоб соняшники виросли», — закликав.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що протягом минулої доби ЗСУ збили п'ять літаків, крилату ракету та знищили «Буки».

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