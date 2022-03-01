Центр Харкова потрапив під потужний обстріл (відео)

Путінські військові вже котрий день потужно обстрілюють мирні квартали Харкова, а у вівторок, 1 березня, під обстріл потрапив центр міста.

У надзвичайній службі повідомляють, що, за попередньою інформацією, є влучення до будівель Харківської ОДА, оперного театру, філармонії. Під обстріл потрапила і частина житлового масиву — переважно 4−5-поверхові житлові будинки. Рятувальники не можуть розпочати роботу через обстріл.

В МВС уточнювали, що протягом минулої доби співробітники ДСНС України 44 рази виїжджали за сигналом «Тривога». З них 25 виїздів — на ліквідацію пожеж та загорянь (19 у місті та 6 в області). 10 виїздів — для надання допомоги населенню. За добу було ліквідовано 24 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

Мережа буквально розривається від відео, знятого у центрі міста.

А ось відео, зняте у ОДА.

Напередодні повідомлялося, що за останні дні до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова та міської клінічної багатопрофільної лікарні № 25 доставлено 44 поранених, з них — 20 військових. З усіх доставлених померло двоє військових та п'ять цивільних

Фото — скріншот

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