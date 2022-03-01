Реєстрацію на ЗНО продовжено, держатестацію учнів четвертих та дев'ятих класів скасовано, — МОН

У Міністерстві освіти та науки вирішили продовжити терміни реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання до 9 квітня. Раніше завершальною датою було 9 березня.

Як пише видання «LB», такий наказ напередодні підписав міністр Сергій Шкарлет.

«Сьогодні ( 28 лютого. — Авт.) я підписав наказ, яким внесено зміни до Календарного плану проведення та організації Зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році. Тепер реєстрація учасників ЗНО-2022 триватиме до 9 квітня», — повідомив він. Основну сесію планують провести з 23 травня до 17 червня.

Тим часом у 2022 році учнів початкової та базової школи було звільнено від Державної підсумкової атестації.

Нагадаємо, що цього року навесні канікули в українських школярів планувалися з 28 березня по 3 квітня.

Фото Pixabay

69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter