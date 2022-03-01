Працює ЗСУ: мешканців Черкас попередили про вибухи

Жителів Черкас попросили не панікувати через вибухи та стрілянину на околиці міста вдень у вівторок, 1 березня.

«Жителі Черкас! Сьогодні на околиці міста з 08:30 до 16:30 будуть постріли та вибухи! Звуки ви чутимете з різних видів озброєння, у тому числі й з великокаліберного! Це ваші захисники відточуватимуть майстерність для максимально надійного вашого захисту! Просимо не панікувати!» — йдеться у повідомленні Черкаської облдержадміністрації.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили про втрати, які завдали противнику українські ВПС за добу, що минула.

Фото з Вікіпедії

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