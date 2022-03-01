Ворог вдарив по військовій частині в Охтирці: наслідки обстрілу

В Охтирці Сумської області ворожа артилерія вдарила по військовій частині. Військове містечко лежить у завалах. За попередніми даними, загинуло понад 70 українських військовослужбовців та цивільних осіб. Про це повідомив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький .

Спочатку вважалося, що обстріл був із РСЗВ «Град». Пізніше надійшла інформація, що на військову частину було скинуто три вакуумні бомби — на місці виявлено залишки боєприпасів. Це вже не перший випадок використання ворогом озброєння, забороненого Женевською конвенцією. Такі ж вакуумні бомби раніше було скинуто на нафтобазу в Охтирці.

«В області найбільше постраждало місто Охтирка. Військову частину повністю зруйновано. Понад 70 загиблих військовослужбовців. Є загиблі серед мирних мешканців. Ведеться розбір завалів. Під завалами також можуть бути загиблі військовослужбовці», — розповів Живіцький.

Військова частина зруйнована повністю

Під завалами також можуть бути загиблі

Ворог також зазнав втрат внаслідок атаки на Охтирку. Тіла вбитих росіян забирають працівники Червоного Хреста.

Нагадаємо, раніше на нафтобазу в Охтирці ворог скинув заборонені Женевською конвенцією вакуумні бомби.

675

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter