Ворог вдарив по військовій частині в Охтирці: наслідки обстрілу
В Охтирці Сумської області ворожа артилерія вдарила по військовій частині. Військове містечко лежить у завалах. За попередніми даними, загинуло понад 70 українських військовослужбовців та цивільних осіб. Про це повідомив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький .
Спочатку вважалося, що обстріл був із РСЗВ «Град». Пізніше надійшла інформація, що на військову частину було скинуто три вакуумні бомби — на місці виявлено залишки боєприпасів. Це вже не перший випадок використання ворогом озброєння, забороненого Женевською конвенцією. Такі ж вакуумні бомби раніше було скинуто на нафтобазу в Охтирці.
«В області найбільше постраждало місто Охтирка. Військову частину повністю зруйновано. Понад 70 загиблих військовослужбовців. Є загиблі серед мирних мешканців. Ведеться розбір завалів. Під завалами також можуть бути загиблі військовослужбовці», — розповів Живіцький.
Ворог також зазнав втрат внаслідок атаки на Охтирку. Тіла вбитих росіян забирають працівники Червоного Хреста.
Нагадаємо, раніше на нафтобазу в Охтирці ворог скинув заборонені Женевською конвенцією вакуумні бомби.675
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