Українська РЛС потрапила під ракетний обстріл під Одесою
На Одещині під обстріл ЗС РФ потрапила військова частина у селі Лощинівка.
Про це повідомив мер Ізюма Андрій Абрамченко. «Нанесено ракетний удар по військовій частині (РЛС) у с. Лощинівка» , — пише міський голова у соціальних мережах.
Точнішої інформації на даний момент немає.
Нагадаємо, що під Києвом під обстріл потрапив пологовий будинок. Персонал та пацієнтки з акушерського стаціонару клініки «Адоніс» у Бузовій були евакуйовані.
Фото з Вікіпедії1325
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