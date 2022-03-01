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Україна

Українська РЛС потрапила під ракетний обстріл під Одесою

7:56 1 березня 2022
РЛС

На Одещині під обстріл ЗС РФ потрапила військова частина у селі Лощинівка.

Про це повідомив мер Ізюма Андрій Абрамченко. «Нанесено ракетний удар по військовій частині (РЛС) у с. Лощинівка» , — пише міський голова у соціальних мережах.

Точнішої інформації на даний момент немає.

Нагадаємо, що під Києвом під обстріл потрапив пологовий будинок. Персонал та пацієнтки з акушерського стаціонару клініки «Адоніс» у Бузовій були евакуйовані.

Фото з Вікіпедії

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