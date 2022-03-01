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Під Києвом окупанти обстріляли пологовий будинок (фото)

7:38 1 березня 2022
пологовий будинок

Російські загарбники обстріляли під Києвом у селі Бузова пологовий будинок. Персонал та пацієнтки з акушерського стаціонару клініки «Адоніс» евакуйовані. Наслідки влучення снаряду у будівлю показав представник медичного центру Віталій Гірін.

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«В пологовий будинок влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Усі евакуйовані. Головне — не треба зараз їхати, когось забирати. Всі у надійному місці та безпеці», — розповів він.

Керівництво пологового будинку у Бузовій уточнило, що всіх пацієнток прийме відділення на лівому березі Києва (вул. Центральна, 6).

Нагадаємо, раніше в Києві внаслідок ракетного удару було сильно пошкоджено багатоповерховий будинок на проспекті Лобановського поряд із пологовим будинком № 5 та Інститутом кардіології.

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