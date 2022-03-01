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ЗСУ збили п'ять літаків, крилату ракету та знищили «Буки», — Генштаб

7:38 1 березня 2022
Розбита військова техніка

У Генштабі уточнили втрати, завдані супротивнику протягом минулої доби.

Повідомляється, що ВПС ЗСУ України збили два російські літаки під час авіанальоту на Васильків та Бровари, а зенітні ракетні дивізіони С-300 — ще три. За попередніми даними, це Су-30 та Су-35.

У Києва зенітний ракетний комплекс Бук М-1 збив крилату ракету та гелікоптер супротивника.

А українські штурмовики Су-25 працювали ланками та парами, вони завдали кілька ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки та живій силі супротивника у Київській та Житомирській областях.

Су-24м завдали щонайменше чотири нищівні бомбові удари по танкових колонах, колонах механізованої техніки, автоколонні з паливно-мастильними матеріалами на Чернігівщині та поблизу Бердянська.

Екіпажі безпілотників Bayraktar TB2 вразили три цілі — танк противника і два зенітні ракетні комплекси «Бук» окупантів.

Раніше у МВС України попереджали, що супротивник замальовує символіку на техніці, а на першій машині колони може вивішувати український прапор. Такі випадки були помічені у населених пунктах Перемога у Київській області, Нова Басань у Чернігівській області та на трасі Красностав — Ніжин.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соціальних мережах

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