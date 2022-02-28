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Україна

Окупанти вводять в оману, вивішуючи прапори України на своїй військовій техніці

22:42 28 лютого 2022
прапори

Українські захисники, відстежуючи переміщення бойової техніки із країни-агресора, помітили нову тенденцію. Якщо раніше російська бронетехніка заїжджала, не ховаючись і була позначена великими білими літерами Z, O або V, то тепер загарбники йдуть на хитрість. Символіку вони замалювали, а на першій машині в колоні можуть вивісити український прапор. Про це попереджає МВС.

«Описані випадки помічені у населених пунктах Перемога у Київській області, Нова Басань в Чернігівській області та на трасі Красностав — Ніжин», — кажуть у МВС.

Також зафіксовано випадки, коли ворог вивішує білий прапор, але наближаючись до українських позицій, відкриває вогонь на ураження.

Нагадаємо, під Херсоном бійці ЗСУ захопили російський зенітно-ракетний комплекс «Панцир».

Фото pixabay.com

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