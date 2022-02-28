Які країни приймають українських біженців і що важливо знати, перетинаючи кордон

Попри те, що Росія напала на Україну ще 8 років тому, саме нинішнє відкрите та повномасштабне вторгнення на нашу землю, змусило багатьох громадян залишити рідні домівки. Оскільки ворог обстрілює кожен регіон України, люди масово залишають країну, на кордонах утворились величезні черги.

Тим, хто хоче залишити рідну територію, потрібно розуміти, що не всі це зможуть зробити. Так, через воєнний стан залишати батьківщину заборонено чоловікам-українцям віком від 18 до 60 років. Натомість жінки й діти можуть шукати прихисток за кордоном.

Прийняти українських біженців наразі зголосились чимало країн. Як зауважила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Євросоюз підготував план для прийняття українців, зокрема йдеться про східноєвропейські країни.

«Ми з усіма країнами-членами маємо чіткі плани дій у надзвичайних ситуаціях, щоб негайно прийняти біженців з України», — зазначила Урсула фор ден Ляєн.

Безпечно потрапити в країни Євросоюзу сьогодні, за інформацією Держприкордонслужби, можна через такі пункти пропуску:

Волинь : на кордоні з Польщею — «Ягодин». Наразі найдинамічніше зменшення черги спостерігається саме на цьому пункті пропуску.

: на кордоні з Польщею — «Ягодин». Наразі найдинамічніше зменшення черги спостерігається саме на цьому пункті пропуску. Львівщина : на кордоні з Польщею — «Устилуг», «Угринів», «Грушів», «Смільниця».

: на кордоні з Польщею — «Устилуг», «Угринів», «Грушів», «Смільниця». Закарпаття : на кордоні зі Словаччиною — «Малий Березний», «Ужгород»; на кордоні з Угорщиною — «Тиса», «Дзвінкове», «Косино», «Лужанка», «Вилок»; на кордоні з Румунією — «Дякове» (найменш завантажений), «Солотвино».

: на кордоні зі Словаччиною — «Малий Березний», «Ужгород»; на кордоні з Угорщиною — «Тиса», «Дзвінкове», «Косино», «Лужанка», «Вилок»; на кордоні з Румунією — «Дякове» (найменш завантажений), «Солотвино». Буковина: на кордоні з Румунією — «Порубне»; на кордоні з Молдовою — «Мамалига», «Сокиряни», «Кельменці», «Росошани».

Щоправда, начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зауважив, що ситуація на кордоні залишається критичною. Черги — приблизно 30 км. Біля воріт — до двох тисяч людей на кожному з переходів.

«Ми намагаємося розвантажити кордони. Піші переходи є там, де їх не було ніколи. Організували п'ять додаткових поїздів до Польщі. Так само є потяги, які курсують на Закарпаття. Звідти люди прямують у Словаччину», — каже Максим Козицький.

Тож, до яких країн наразі можуть виїхати українські біженці:

Польща

Як заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінскі, його країна прийме стільки біженців, скільки буде на кордонах. Водночас він ще до початку повномасштабного вторгнення визнавав, що у Польщу приїде багато біженців з України. Приймальні пункти забезпечуватимуть харчуванням та медичне обслуговування. Також там буде місце для відпочинку та отримання інформації.

Що важливо, Польща готова приймати біженців без закордонного паспорта та вакцинації від Covid-19. Для в'їзду в цю країну потрібно при собі мати лише документ, що посвідчує особу.

Словаччина

В міністерстві внутрішніх справ Словаччини теж заявляли про готовність приймати до себе всіх українців, які тікають від війни.

Біженці із регіонів України, де зараз ведуться бойові дії, можуть виїхати за кордон без біометричних паспортів через пропускні пункти на кордоні зі Словаччиною.

Угорщина та Румунія

Громадян, які мають закордонні біометричні паспорти просять їхати через контрольно-пропускні пункти Румунії та Угорщини, щоб не накопичувати черги на українсько-словацькому кордоні.

Особливу допомогу українцям, які прибули до Румунії, надає Союз українців Румунії (що розміщує біженців у власних осередках та в населених пунктах, де проживають етнічні українці), численні неурядові організації, власники пансіонатів, готелів, церкви, а також пересічні румуни зі всіх куточків країни.

Натомість Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко заявив, що його країна планує прийняти приблизно 600 тис. українців.

Молдова

Заявила про готовність надати допомогу Українцям й президент Молдови Мая Санду.

На територію Молдови можуть в'їжджати українці з внутрішніми документами, що засвідчують особу, та без обов'язкового пред'явлення сертифікату про вакцинацію від Covid-19.

Щодо автомобілів, вони мають змогу в'їжджати на територію Молдови без зеленої карти за умови її придбання протягом 24 годин.

Неповнолітні українці заїжджати на територію Республіки Молдова можуть за наявності свідоцтва про народження, внутрішнього посвідчення особи чи паспорта.

Чехія

Прага теж готова приймати наших біженців. Країна створила кризовий центр, зазначив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан. Водночас уряд активує програму, за якої буде виділено 1,5 млрд крон на проживання, харчування, гігієнічні потреби, кишенькові гроші, соціальне та матеріальне забезпечення, транспорт.

Також Чехія спрощує продовження дозволу на проживання та надання такого дозволу. При прибутті громадяни України отримуватимуть такий тип віз, який дозволятиме негайне працевлаштування.

Чехія планує пускати й тих українців, які не мають біометричного паспорта та не можуть в цих умовах його отримати. Наразі ж вирішується проблема з державами, що межують з Україною і через які люди їхатимуть транзитом.

Естонія

Генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони Ельмар Вахер зауважив, що Естонія також дозволила громадянам України залишатися у країні після закінчення дії візи. Хоч міністерка соціального захисту країни Сігне Рійсало вважає малоймовірним приїзд в Естонію великої кількості українських прохачів притулку. Але за потреби вони готові шукати для них додаткове житло.

Ірландія

Міністерка юстиції Ірландії Хелен Макенті повідомила про екстрене скасування візового режиму для українців, які в’їжджатимуть до країни.

«Ми підтримуємо Україну та український народ і будемо, разом з нашими партнерами у Європейському Союзі, відігравати свою роль у підтримці України у часи скрути. Саме тому я ухвалила рішення невідкладно скасувати візові вимоги для громадян України», — пояснила міністерка.

США

Речниця Білого дому Джен Псакі сказала, що США також готові прийняти українських біженців. Проте, на її думку, більшість з них осядуть у країнах ЄС. Адже дістатись до США вкрай складно.

Німеччина

Перші постраждалі від воєнного нападу Росії на Україну вже дістались й до Німеччини. Біженці перетинають кордон з боку Польщі, біля міста Герліц. Щоправда, про зміну вимог для перетину українцями німецького кордону наразі не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що Польша відмовляються пропускати деякі автомобілі з біженцями з України. У Держприкордонслужбі назвали причину.

Фото: стоп-кадр відео

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