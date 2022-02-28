В Міноборони пропонують 5 мільйонів рублів російським солдатам, які добровільно здадуться

У Міністерстві оборони України вигадали нестандартний хід, щоб відмовити російських військових брати участь у бойових діях. Всі, хто добровільно здасться в полон, отримає 5 млн рублів винагороди. Кошти виплачуються не із державного бюджету України, а зібрані лідерами світової IT-індустрії.

«Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію і 5 млн рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю та добровільно здадуться в полон», — розповів міністр оборони Олексій Резніков.

«У вас є шанс почати нове життя. Зробіть вибір. Виходьте без зброї з білим прапором. Скажіть кодове слово — «мільйон», — пропонує міністр росіянам.

Нагадаємо, з 24 лютого — початку агресії РФ в Україні — російська армія втратила вбитими понад 5,3 тис. осіб. Сотні російських солдатів та офіцерів взято в полон.

Фото архів Міноборони Росії

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