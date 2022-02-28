Ветеран АТО, який втратив обидві ноги на Донбасі, загинув у боях за Бучу

27 лютого у Бучі під Києвом у боях з російськими окупантами загинув 38-річний Володимир Ковальський, ветеран російсько-української війни, який 2016 року отримав важкі поранення…

— Володимир з Нової Каховки родом, у столицю приїхав навчатись у КПІ. Тут він і познайомився з Катериною, яка мешкала у Бучі. Пара побралась, разом були активістами Революції гідності, — розповіла «ФАКТАМ» волонтерка Марина Соколова. — А в 2015 році з посади інженера-конструктора Володимир добровільно пішов на фронт, служив військовим розвідником. Під час виконання бойового завдання підірвався на міні та втратив обидві ноги. Так сталось, що воїни вийшли в сіру зону в районі села Ясне біля Донецька, де були заміновані позиції сепаратистів. Володимир наступив на одну з мін. Навіть після вибуху деякий час ще був у свідомості. Його два кілометри несли до медичної машини на ношах. Праву ногу ампутували, ліву «підрізали» до колін.

За словами волонтерки, боєць став на протези вже через півтора місяця!

— Бо коли Вова потрапив до лікарні, його дружина перебувала на восьмому місяці вагітності. І в них була домовленість — присутність коханого на пологах. Воїн підганяв лікарів, аби щось робили і він швидше став на протези. За день до народження сина він став на навчальні протези, а це страшний біль. І коли з пологового подзвонили й сказали, що Катерина починає народжувати, чоловік виїхав до неї і був поруч на протезах. Сина назвав Дмитром.

За державною програмою для ветеранів АТО, які позбавлені обох ніг, надається житло. Володимир підшукав підходящу квартиру у своєму місті, доплатив різницю, але досі не отримав доступу до квартири. То ж, отримавши землю, збудував дім і станцію техобслуговування поруч, де ремонтував двигуни.

— Тоді Вова захопився спортом і взяв участь у змаганнях серед адаптивних атлетів «Ігри героїв». Йому це сильно підняло силу духу, — пригадує волонтерка. — Коли почались бої за Бучу, у глибині душі я сподівалась, що він не буде у перших рядах — з таким пораненням. А він пішов. Я знаю, що Вова патрулював місто із іншими місцевими біля магазину «Новус». Вранці він вийшов з дому та пішов на свій пост. І в перестрілці з російськими окупантами отримав вогнепальне поранення. Поки не знаємо, коли буде похорон, бо це наразі це небезпечно.

Володимир брав участь у змаганнях «Ігри героїв»

«ФАКТИ» повідомляли, що 24 лютого, у перший день широкомасштабного вторгнення путінських військ в Україну, при захисті Харкова загинув його почесний громадянин, підполковник у відставці Олег Громадський — колишній комбат 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї бригади Збройних Сил, яка однією з перших зайшла на Авдіївську промзону й утримувала її протягом 258 днів.

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