В Дергачах знищили два ворожих танка: що відомо

У місті Дергачі Харківської області поліцейські знищили два російські танки. Важка військова техніка була з повним боєкомплектом і позначена буквою Z. Поліція показала в соцмережах, що залишилося від ворожих танків після успішної атаки українських сил.

У повідомленні поліції місто Дергачі було назване окупованим, але мер В'ячеслав Задоренко поспішив заспокоїти: Дергачі жодного дня не перебували під окупацією і зараз перебувають під повним контролем Збройних Сил України.

Нагадаємо, раніше в Полтавській області було знищено колону ворожої техніки, включаючи танки, а на загарбників, що вижили, місцеві жителі влаштували «сафарі».

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