4 пункти пропуску з Придністров’ям закрили на Вінниччині

Держприкордонслужба у Вінницькій області від сьогодні закрила чотири прикордонні пункти пропуску на кордоні з невизнаною ПМР.

«У зв’язку із військовою агресією з боку Російської Федерації та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України затверджено розпорядження „Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю“. Мова йде про пункти пропуску на Вінниччині „Болган“, „Грабарівка“, „Студена“ та „Цекинівка“, — повідомили у пресслужбі відомства. - Водночас буде забезпечено можливість пропуску українців на територію України».

Скоріш за все, Держприкордонслужба пішла на такий крок через те, що ПМР контролюється Росією і звідти можуть засилати диверсантів…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що почав діяти сервіс для українців, які шукають прихисток за кордоном.

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