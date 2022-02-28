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Україна

У Києві та Херсоні заборонили продаж алкоголю

20:08 28 лютого 2022
алкоголь

У Києві з 1 березня забороняється продаж алкоголю. Про таке своє рішення повідомив мер міста Віталій Кличко.

«З завтрашнього дня у столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв. Зовсім! — заявив він.

Враховуючи скарги киян на подорожчання товарів після двох діб комендантської години, мер закликав власників магазинів і торгових мереж не збільшувати націнку на продукти та товари першої необхідності, бо під час війни така поведінка порівняна з мародерством.

Інші міста ще раніше за Київ відмовилися від продажу алкоголю. З 15.00 28 лютого було запроваджено «сухий закон» у Херсоні. Реалізацію спиртних напоїв заборонено.

Крім того, у супермаркетах АТБ по всій країні з 28 лютого припинили продаж алкогольної продукції. Компанія пояснює, що для жодного магазину не зробить винятку, оскільки побоюється проявів мародерства.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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