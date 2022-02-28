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Україна

Конфіскація активів та виключення з ООН Росії: у Раді визначили фронт робіт із боротьби з окупантом

19:34 28 лютого 2022
рада

У Верховній Раді за підсумками зустрічі президента з лідерами фракцій парламенту було вирішено не лише направити лист-заявку України на вступ до Євросоюзу, а й добиватися від світової спільноти вигнання Росії з найбільших міжнародних майданчиків. Про підсумки зустрічі повідомила нардеп Ірина Геращенко.

Так лідери фракцій Ради мають намір звернутися до Генеральної асамблеї ООН, щоб та виключила Росію з Ради Безпеки ООН та взагалі з ООН.

У рамках українського парламенту депутати мають намір підготувати закони щодо конфіскації всіх активів країни-агресора в Україні.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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