Конфіскація активів та виключення з ООН Росії: у Раді визначили фронт робіт із боротьби з окупантом

У Верховній Раді за підсумками зустрічі президента з лідерами фракцій парламенту було вирішено не лише направити лист-заявку України на вступ до Євросоюзу, а й добиватися від світової спільноти вигнання Росії з найбільших міжнародних майданчиків. Про підсумки зустрічі повідомила нардеп Ірина Геращенко.

Так лідери фракцій Ради мають намір звернутися до Генеральної асамблеї ООН, щоб та виключила Росію з Ради Безпеки ООН та взагалі з ООН.

У рамках українського парламенту депутати мають намір підготувати закони щодо конфіскації всіх активів країни-агресора в Україні.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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