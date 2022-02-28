«Маленький покидьок і вусатий півень, яких ненавидить увесь світ»: український футболіст про Путіна та Лукашенка

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну прокоментував і захисник команди «Шахтар» та нашої збірної Сергій Кривцов. Уродженець Запоріжжя, який продовжує відновлюватись після травми, не приховує своєї ненависті до Путіна й захоплюється нашою армією.

«Дуже складно дивитися на те, що зараз відбувається у нашій країні, — зазначив футболіст. Дуже страшно прокидатися не від сонячного проміння в око, а від жахливого звуку снаряда за вікном. Дуже соромно за те, що таке трапляється у 21-му сторіччі, хоча ми давно не мисливці та збирачі, — написав Сергій Кривцов в Instagram. — Але яка гордість дивитися на дії нашої армії, на єдність всієї країни, на відвагу наших хлопців і продумані дії наших командирів. Хто би що не казав, нам усе під силу, перемога буде за нами. Який би план не намалювали у себе в голові маленький покидьок і вусатий півень, яких ненавидить увесь світ. Разом ми — сила. Слава Україні!»

Нагадаємо, що футболісти збірної України перерахували з-за кордону мільйони на потреби армії.

А відомий український футболіст, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловив підтримку українцям, які боронять рідну йому землю. Він повідомив, що хоч він і перебуває в Лондоні, у Києві залишаються його мама, сестра та її діти.

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