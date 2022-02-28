29.31 / 31.32 33.10 / 35.24
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Окупанти здійснили авіаналіт на Бровари: є поранені

19:29 28 лютого 2022
бровари

На місто Бровари у Київській області окупантами було здійснено авіаналіт. Це підтвердив мер міста Ігор Сапожко. За його даними, внаслідок авіанальоту шестеро людей отримали поранення.

На місці подій журналісти повідомляють, що метою удару була військова частина в Броварах, а точніше військовий центр радіолокаційного зв'язку. Було випущено як мінімум дві ракети.

З 19.00 у Броварах діє комендантська година, мешканців просять не залишати укриття.

727

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Трітенко

Ткач, Сеітаблаєв, Сенцов, Федінчик: хто з українських зірок вступив до лав ЗСУ та тероборони

бровари

Окупанти здійснили авіаналіт на Бровари: є поранені

подоляк

Перший раунд переговорів України та Росії завершився: що відомо (відео)

Олег Громадський

У Харкові загинув легендарний комбат: яким був Олег Громадський

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.