Перший раунд переговорів України та Росії завершився: що відомо (відео)

Переговори української та російської делегації, які проходили на кордоні з Гомельською областю Білорусі, завершилися. Прокоментував підсумки зустрічі радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Як випливає з його заяви, до жодних конкретних домовленостей сторони не дійшли, делегації повертаються відповідно до Києва та Москви, де проведуть додаткові консультації.

«Намітилися певні рішення… Сторони їдуть до своїх столиць для консультацій… У другому раунді переговорів теми матимуть конкретну практику розвитку», — заявив Подоляк.

За словами Подоляка, сторони обговорювали можливість проведення другого раунду переговорів, але про конкретну дату поки що говорити передчасно.

Приблизно так само прокоментував підсумки переговорів очільник російської делегації, помічник російського президента Путіна Володимир Мединський. Він заявив, що наступна зустріч відбудеться найближчими днями, а поки що сторони «знайшли деякі точки» і можна чекати збігу по низці позицій.

Нагадаємо, головною темою переговорів мало стати припинення бойових дій Росією на території України та відведення військ. Зеленський заявив, що не дуже вірить у результативний результат цієї зустрічі.

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