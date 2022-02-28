УГКЦ надає притулок українським біженцям: куди звертатися

Українська Греко-Католицька Церква надає притулок людям, які тікають від війни з Росією. Біженців розселяють у Тернопільській, Волинській, Львівській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Про це повідомили у пресслужбі УГКЦ.

Подаємо список організацій благодійної мережі «Карітас України», що готові надавати притулок:

Карітас-Волинь (м. Нововолинськ): +380 96 384 22 19.

Карітас-Хмельницький: +38 067 557-21-28 .

Карітас-Тернопіль: +380 35 252−36−84, +380 68 949−29−49.

Карітас-Чортків: +380 35 222−23−17, +380 97 777−85−23.

Карітас-Жовква: +380 97 038−04−32.

Карітас-Сокаль: +380 50 337−60−23, +380 32 572−82−79.

Карітас-Дрогобич: +380 32 442−24−58.

Карітас-Івано-Франківськ: +380 98 046−43−81.

Карітас-Коломия: +380 67 342−94−99.

Карітас-Надвірна: +380 67 799−79−25.

А також Монастир отців Василіян у Брюховичах: +380 98 564−52−46.

Зазначимо, що у своєму відеозверненні за 26 лютого глава УГКЦ отець Святослав закликав вірян приймати біженців, які просять притулку. А ще подякував тим єпископам та священникам, які відкривають свої будинки, храми, підземелля, перед тими, хто сьогодні цього потребує.

Також повідомлялося, що почав діяти сервіс для українців, які шукають прихисток за кордоном. Як скористатися сервісом, читайте тут.

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