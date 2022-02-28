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Українським військовим платитимуть по 100 тисяч гривень, — рішення Кабміну

18:35 28 лютого 2022
військовий

Українські військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або стримують російську агресію, зможуть отримувати до 100 тис. гривень на місяць. Грошова винагорода визначатиметься пропорційно до часу участі в бойових діях. Таке рішення ухвалено 28 лютого Кабінетом міністрів.

Крім того, збільшено грошову винагороду іншим захисникам України з оборонних, силових та допоміжних структур. Під час військового стану до 30 тис. гривень на місяць зможуть отримувати:

  • військовослужбовці ЗСУ;
  • особовий склад Служби безпеки;
  • військовослужбовці Служби зовнішньої розвідки; Головного управління розвідки Міноборони;
  • бійці Національної гвардії;
  • прикордонники Державної прикордонної служби;
  • бійці Управління державної охорони;
  • співробітники Держзв'язку, Держтранспорту;
  • рядовий та керівний склад ДСНС;
  • поліцейські.

Сім'ям загиблих військовослужбовців виплачуватиметься грошова допомога 15 млн грн. Суму допомоги розділять рівними частками між членами сім'ї загиблого.

Нагадаємо, раніше Рада ухвалила рішення про збільшення видатків на оборону. Міноборони має отримати 16 млрд. гривень.

Фото MinistryofDefence.UA/Facebook

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