Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС
Президент Володимир Зеленський підписав лист-заявку європейським лідерам із закликом прийняти Україну до Європейського Союзу. Глава держави сподівається, що Україні дозволять вступити до ЄС за новою спеціальною процедурою з огляду на роль української армії у відбитті російської агресії та забезпеченні безпеки Європи. Фото документа наводить прес-секретар президента.
«Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою», — заявив глава держави.
Лист адресований президенту Європейської ради, голові Єврокомісії та керівнику Європарламенту.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що теоретично Євросоюз може розпочати спеціальну процедуру, яка дозволила б Україні приєднатися до ЄС негайно.420
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