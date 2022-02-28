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Україна

Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС

18:12 28 лютого 2022
зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав лист-заявку європейським лідерам із закликом прийняти Україну до Європейського Союзу. Глава держави сподівається, що Україні дозволять вступити до ЄС за новою спеціальною процедурою з огляду на роль української армії у відбитті російської агресії та забезпеченні безпеки Європи. Фото документа наводить прес-секретар президента.

«Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою», — заявив глава держави.

Лист адресований президенту Європейської ради, голові Єврокомісії та керівнику Європарламенту.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що теоретично Євросоюз може розпочати спеціальну процедуру, яка дозволила б Україні приєднатися до ЄС негайно.

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