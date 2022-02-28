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Україна

В Міноборони дали пораду українцям, як поводитися на блокпостах

17:59 28 лютого 2022
блокпост

У зв'язку із запровадженням військового стану та появою блокпостів на великих трасах, на в'їздах у населені пункти та всередині міст, Міноборони поширило пам'ятку про поведінку цивільної особи під час проходження блокпоста.

Проїжджаючи через блокпост, необхідно зупинитися, вимкнути фари та включити «аварійку». Необхідно бути готовим пред'явити документи, відповісти на питання військових щодо мети поїздки, а також показати вміст багажника та салону автомобіля.

Не дозволяється виходити з автомобіля без дозволу, а також різко рушати з місця після проходження перевірки.

Фото TerritorialDefenseForces/Facebook

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